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Депутат Рады рассказал об «огромной беде» из-за Порошенко

Политика

Украину не поддерживают ни военные блоки, ни главы тех стран, который прежде относились к ней лояльно

Киев, 3 декабря 2018, 03:06 — REGNUM  За рубежом нынешнюю Украину ассоциируют с её президентом Петром Порошенко, что стало для страны «огромной бедой». Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев, опубликовавший запись своего выступления на собственном YouTube-канале.

Украину не поддерживают ни военные блоки, ни главы тех стран, который прежде относились к ней лояльно. Отношение изменилось из-за восприятия украинского лидера, полагает политик.

«И это огромная беда, потому что когда Порошенко постоянно говорит: «Я Украина, мой народ», его так начинают воспринимать», — полагает Мураев.

Парламентарий также заявил, что Порошенко мог извлечь политическую выгоду из провокации в Керченском проливе, если бы украинские моряки, нарушившие границы России, погибли. Однако этого не произошло к счастью для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее в прямом эфире украинского телеканала ZIK на Мураева напал заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак. Грымчака возмутило заявление Мураева о незаинтересованности Москвы в инциденте с участием украинских кораблей в Чёрном море.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине замминистра напал на депутата Рады в эфире телеканала ZIK

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Политическая жизнь Украины
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