Трамп пообещал исполнить «все желания» лидера КНДР

Сеул, , 02:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заверил, что все желания лидера КНДР Ким Чен Ына сбудутся после полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перед отлетом в Новую Зеландию, сообщает агентство Yonhap.

По словам южнокорейского лидера, Трамп рассказал о своем дружелюбном отношении и симпатии к Ким Чен Ыну. Поэтому глава США надеется, что лидер КНДР выполнит свою часть соглашения, и тогда исполнятся все его желания, отметил Мун Чжэ Ин.

Именно такие слова, пояснил глава Республики Корея, Трамп во время переговоров на саммите G20 в Аргентине попросил передать Ким Чен Ыну.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась в Сингапуре 12 июля 2018 года. В итоговом заявлении Ким Чен Ын объявил о готовности к полной денуклеаризацию Корейского полуострова, а Трамп заверил, что КНДР получит гарантии безопасности. Вместе с тем намерения сторон не были подробно прописаны в итоговом коммюнике саммита.

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