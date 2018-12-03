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Посольство РФ прокомментировало «секретную операцию» Лондона на Украине

Политика

В своё время британские власти поддержали переворот в Киеве, напомнили дипломаты

Лондон, 3 декабря 2018, 02:04 — REGNUM  Великобритания расширяет свое присутствие на Украине в преддверии президентских выборов. Последствия действий Лондона еще предстоит оценить, говорится в заявлении российской дипмиссии в Лондоне.

Таким образом в посольстве РФ отреагировали на сообщения о секретной операции, проводимой на Украине британскими военными. По данным «Русской службы Би-Би-Си», военнослужащие секретной 77-й бригады британской армии осуществляют «психологическое воздействие и информационные операции» посредством сети Интернет.

В своё время британские власти поддержали переворот в Киеве и приход к власти действующего украинского правительства, что являлось нарушением конституционного строя на Украине, напомнили дипломаты.

Если сообщения о «тайной операции» Лондона правдивы, можно говорить о новом элементе масштабного военного присутствия Великобритании на Украине. Ранее российской стороне было известно, что британские спецаилисты обучали украинских военных спецоперациям в Донбассе, отметили в посольстве.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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