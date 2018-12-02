Порошенко: «Должны держать порох сухим»

Киев, , 23:20 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны быть готовыми дать отпор «агрессору». Об этом на странице в соцсети Facebook написал президент страны Пётр Порошенко, выложив видео учений украинских военных.

«Должны (ВСУ) держать порох сухим и быть готовыми в любой момент дать отпор агрессору», — написал глава государства.

По его словам, за возможное решение «вторгнуться» на территорию Украины «враг должен заплатить высокую цену».

Напомним, ранее власти Украины уже не раз заявляли, что Россия якобы может попытаться «прорубить» сухопутный коридор в Крым. Отметим, что реальных оснований для таких обвинений нет.

Читайте также: Порошенко уверен, что Россия хочет захватить Мариуполь и Бердянск