Путин и Трамп могут встретиться в 2019 г. на саммите G20 — Ушаков

Москва, , 22:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут встретиться в июне 2019 года в Японии, где пройдет следующий саммит «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, переговоры между лидерами двух стран могут состояться и раньше, если стороны найдут возможность провести встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября и 1 декабря 2018 г. президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите лидеров стран G20 в Аргентине. На полях саммита была запланирована его встреча с главой США, однако Трамп отменил её.

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