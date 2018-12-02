Захарова перефразировала слова Порошенко о «захвате» Мариуполя и Бердянска

Москва, , 19:59 — REGNUM Заявление президента Украины Петра Порошенко, который в интервью немецким СМИ заявил о риске «захвата» РФ Мариуполя и Бердянска, прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Свое мнение на этот счет дипломат высказала на странице в соцсети Facebook.

По ее словам, слова украинского лидера можно перефразировать и в итоге получится, что именно РФ защищает страны Европы от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом».

Представитель МИД РФ пояснила, что разгул экстремистов и военизированных объединений на Украине наблюдается благодаря нынешнему киевскому режиму. Дипломат в пример привела экс-министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который считает, что Украине нельзя позволить «втянуть нас в войну».

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Funke Media Group заявил, что Российская Федерация якобы намерена захватить контролируемые киевским режимом города в районе Азовского моря, в частности Мариуполь и Бердянск.

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