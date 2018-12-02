Посольство США в Турции «поселили» на улице Малькольма Икса

Ариф Асалыоглу, , 19:13 — REGNUM

Эрдоган в Аргентине на саммите G20

По сообщению BBCTürkçe, лидеры государств с наиболее развитой экономикой мира, а также страны Европейского союза, составляющие G20, собрались в столице Аргентины Буэнос-Айресе на двухдневный саммит. Турцию на саммите представил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Незадолго до начала саммита Вашингтон объявил о том, что президент США Дональд Трамп отменил официальные встречи с Эрдоганом и главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином и перевел их в формат неофициальных. Также Трамп отменил переговоры с президентом России Владимиром Путиным по причине «растущего кризиса между Россией и Украиной». Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман впервые после убийства журналиста Джемаля Кашикчи (Хашогги) принял участие в международной конференции. Приоритетными темами саммита G20 в Аргентине стали: будущее бизнеса, инфраструктура для развития и продуктовое будущее. Помимо тем, заявленных на повестке дня, участники сосредоточились на цифровой торговле и криптовалютах. Первым из трех основных пунктов саммита в Аргентине стало изучение человеческого потенциала, опираясь на гражданское общество и образование. По второй теме было подчеркнуто значение развития как незаменимого элемента инвестиций в инфраструктуру. Наконец, вопрос продовольствия и сельского хозяйства, как основного сектора-локомотива в Аргентине, а также развитие земель, международная торговля и повышение производительности заняли свое место среди обсуждающихся на саммите тем. Безусловно, вопросы финансирования, денежного обращения и его безопасности, трудоустройства и криптовалюты также были упомянуты в рамках совещаний.

Встреча Эрдогана и Трампа

В Аргентине состоялась непростая встреча Эрдогана с Трампом. В рамках переговоров с глазу на глаз были затронуты такие важные темы, как вопрос с Сирией, убийство журналиста Кашикчи, а также штраф, который будет наложен на турецкий банк Halkbank. Сообщается, что турецкий президент выразил свое неудовольствие по поводу поддержки американцами сил «Отрядов народной самообороны» и их присутствия на севере Сирии. Вопрос о напряженности между Москвой и Киевом в Черном море и отношениях между двумя странами предположительно также был озвучен за столом переговоров. Белый дом сделал заявление по поводу встречи двух лидеров.

Улица «Малкольма Икса»

Согласно газете Sözcü, администрация Анкары переименовала улицу в районе Чанкая-Чукурамбар, на которой располагается новое здание посольства США, в «улицу Малкольма Икса». Американское дипломатическое представительство прокомментировало этот жест: «Малкольм Икс является лидером борьбы за свободу, справедливость и равенство для многих американцев».

Соглашение по природному газу из восточного Средиземноморья

По сообщению канала NTV, который ссылается на израильскую газету Globes, четыре страны — Израиль, Республика Южного Кипра, Греция и Италия — подписали соглашение о сотрудничестве по передаче газа из восточного Средиземноморья в Европу по трубопроводу под Средиземным морем. В материале говорится, что для согласования финансирования проекта трубопровода East-Med потребуется срок в один год, а процесс укладки труб будет длиться 5 лет. Сообщается также, что технические и финансовые трудности, которые будут возникать в процессе строительства трубопровода, будут устраняться силами ЕС, поддерживающего данный проект. Соглашение будет представлено Евросоюзом на следующей неделе. Планируется, что в феврале 2019 года договор будет окончательно подписан. Объем инвестиций, необходимых для строительства трубопровода объемом в 20 миллиардов кубометров в год, оценивается примерно в 7 миллиардов долларов.

«У Эрдогана есть спящие в Германии ячейки»

SamanyoluHaberнапоминает, как вслед за попыткой государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года был арестован майор Джафер Топкая, служащий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. После почти полутора лет в тюрьме Топкая был условно освобожден и вынужденно покинул страну. Беседуя с представителями американской интернет-газеты TheHuffingtonPost, которая выходит на множестве разных языках мира, майор подчеркнул, что режим Эрдогана готовится к операциям в европейских странах, в первую очередь в Германии. Топкая заявил, что операции Национальной разведывательной организации, подобные похищению людей в Косово и Африке, могут повториться и в западноевропейских странах. Для этого, по его словам, Эрдоган собирается использовать вооруженные силы гражданского ополчения Sadat. Также он отметил, что в настоящее время Sadat является самой сильной вооруженной группой в Турции: «Один мой друг из армии Турции поделился, что Sadat проводит операции против оппозиционеров в Европе. Мой знакомый — достаточно надежный источник в вооруженных силах Турции. Кроме того, он рассказал, что Sadat посылает сообщения спящим в Европе ячейкам посредством информационного агентства Anadolu».

DerSpiegel: «Он боится народа!»

Новостной портал Diken, ссылаясь на немецкий журнал Der Spiegel, опубликовал анализ под названием «Эрдоган боится народа», в котором говорится, что турецкое правительство опасается повторения событий, подобных протестам в парке Гези в 2013 году. «С ухудшением турецкой экономики турецкие власти становятся все более раздражительны. Президент Эрдоган боится волнений, подобных тем, что происходили в 2013 году», — говорится в статье. Согласно официальному заявлению полиции, протесты в парке Гези были организованы 12 учеными и деятелями искусств вместе с академиком Танбаем и бизнесменом Османом Кавала. Сообщалось, что Кавала и его соратники якобы хотели дестабилизировать Турцию вместе с активистами из-за рубежа. Эти демонстрации являются одним из самых крупных протестов против власти в истории современной Турции, в которых приняли участие миллионы человек. Они отличались не только количеством участников, но и их характером. Люди абсолютно разных срезов общества: светские, исламисты, левые, курды, студенты, рабочие, транссексуалы — все они объединились в парке Гези с одним желанием: добиться демократии в Турции. Эрдоган боится возобновления волнений. Он боится, что граждане снова восстанут против него. За последние несколько недель этот страх снова всплыл на поверхность. Турецкая лира с начала года упала на 30%. Инфляция побила все рекорды и достигла 25%. Рост цен на продукты составил 30%, на овощи и фрукты — 50%. Согласно опросу исследовательской компании Metropoll, доля тех, кто поддерживает Эрдогана на должности президента, упала до 38%, а правящая Партия справедливости и развития (ПСР) набирает лишь 32%.

Заключение Демирташа будет продлено

Как сообщает газета Cumhuriyet, Европейский суд по правам человека 20 ноября вынес решение по делу экс-сопредседателя Демократической партии народов (ДПН) Селяхаттина Демирташа, два года находящегося в заключении. ЕСПЧ в своем решении сослался на статью 18 Европейской конвенции о правах человека, постановив, что обоснование ареста является политическим и потребовало его освобождения. «Допустимые в положениях настоящей Конвенции ограничения упомянутых прав и свобод не могут применяться кроме их прямого назначения», — говорится в статье 18, которая первый раз была применена в Турции. В решении ЕСПЧ указано, что длительное заключение сказывается на политической деятельности Демирташа в парламенте, это является «незаконным посягательством» на его свободу слова и избрания. Также суд обязал турецкие власти выплатить материальную и моральную компенсацию в размере 25 тысяч евро. Однако 19-й Уголовный суд Анкары вынес решение о «продлении заключения» Демирташа, который находится под стражей в течение двух лет, хотя по постановлению ЕСПЧ «должен быть освобожден».

И снова военные стали мишенью «охоты на ведьм»

Согласно TR724, генеральная прокуратура Анкары вынесла решение о задержании 48 сотрудников сухопутных вооруженных сил Турции: подполковника, пяти майоров, семи капитанов, а также трех гражданских лиц. Операция началась с обвинений в использовании телефона-автомата. В рамках другой операции в провинции Анкары снова по обвинению в звонках на телефон-автомат было задержано 82 сотрудника действующей армии. Один из задержанных служил в звании капитана, один — лейтенанта и 80 — унтер-офицера.

Катастрофа с вертолетом в Стамбуле

Как сообщает AktifHaber, в районе Санджактепе в Стамбуле по неизвестной пока причине потерпел крушение военный вертолет типа UH-1. Четверо военных, которые находились в вертолете, погибли, один получил ранения. Сообщается, что никто из гражданских лиц не пострадал, так как по счастливой случайности на улице, где упал вертолет, в этот момент никого не было.

Локомотив — Галатасарай 2:0

Канал NTV сообщает о том, что «Локомотив» принял в Москве «Галатасарай» в рамках матча 5 тура в группе D Лиги чемпионов УЕФА. На 43 минуте Райан Донк из турецкого клуба забил гол в свои ворота, тем самым «Локомотив» выбился вперед со счетом 1:0. Владислав Игнатьев на 54 минуте установил окончательный итог встречи, в результате чего «Локомотив» со счетом 2:0 одержал победу, заработав 3 очка. «Галатасарай» таким образом остался с 4 очками на третьей строчке в группе.