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Саакашвили готов вернуться в Грузию

Политика

28 ноября в Грузии завершились выборы президента

Саакашвили готов вернуться в Грузию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Тбилиси, 2 декабря 2018, 18:19 — REGNUM  Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов вернуться в страну, как только это понадобится жителям Грузии. Политик, который уже почти год проживает в Нидерландах, обратился по видеосвязи через Skype к участникам проходящего в Тбилиси митинга сторонников бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

«Я хочу, чтобы вы знали — как только я вам понадоблюсь… в ту же секунду я физически окажусь рядом с вами», — заявил Саакашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Грузии завершились выборы президента. Во второй тур вышли Григол Вашадзе от партии «Единое национальное движение» и самовыдвиженец Саломе Зурабишвили, которую поддержала партия власти «Грузинская мечта».

Победила Зурабишвили, набрав 59,54% голосов. Набравший 40,46% голосов избирателей Вашадзе и его соратники не признали итогов голосования.

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Выборы президента Грузии
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