Лазаревский клуб – новый формат российско-армянской общественной дипломатии

Станислав Тарасов, , 18:10 — REGNUM

Лазаревский клуб провел свое учредительное заседание в столице Армении, городе Ереване. Мероприятие проходило с 30 ноября по 1 декабря в конференц-зале спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна. Этому событию предшествовала огромная подготовительная работа. Речь шла о том, чтобы создать новую эффективную площадку, на которой могли бы встречаться и обсуждать проблемы не только российско-армянских отношений, но и в перспективе вопросы, затрагивающие интересы всех стран Закавказья. Сейчас пионерами выступили Москва и Ереван.

Накануне появилось обращение к российской и армянской общественности, которое было подписано известными общественными деятелями России и Армении: первым заместителем председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками, руководителем Института стран СНГ и диаспоры Константином Затулиным, чрезвычайным и полномочным послом России, экс-председателем Совета ветеранов МИД России Владимиром Казимировым, ректором МГИМО МИД России, академиком РАН Анатолием Торкуновым, депутатом Государственной думы, специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде, член-корреспондентом РАН, профессором Артуром Чилингаров, членом Совета Федерации России, бывшим премьер-министром СССР Николаем Рыжковым, главным редактором ИА REGNUM Модестом Колеровым, писателем и общественным деятелем Зорием Балаяном, президентом группы компании «Ташир» Самвелом Карапетяном, председателем Общественного совета Республики Армения Базгеном Манукяном, народным артистом России, генеральным директором «Мосфильма», кинорежиссером и сценаристом Кареном Шахназаровым и еще многими другими.

В этом обращении в частности указывается, что появление Лазаревского клуба, объединяющего в своих рядах наиболее известных кавказоведов и специалистов по Ближнему Востоку (и не только по этому региону), «востребовано сейчас, когда в международных отношениях нарастают признаки нестабильности, нетерпимости и непредсказуемости, обостряются и ожесточаются многие региональные конфликты». И «жизненно важным является установление и поддержание неформальных контактов между представителями обоих государств (России и Армении — С. Т.) из самых разных сфер научной, культурной, государственной и общественной деятельности, а также бизнес-структур». Кстати, открывая первое учредительное заседание Лазаревского клуба, Затулин заявил, что «вместе с единомышленниками» рассматривает этот формат как «свободную площадку обмена мнениями». Не случайно и то, что создаваемую неформальную дискуссионную и политическую платформу было предложено назвать «Лазаревским клубом» (в честь прославленной семьи армянских меценатов Лазаревых, основателей Лазаревского института восточных языков в России, ставшего предтечей Института стран Азии и Африки и МГИМО).

По нашей оценке, первое заседание клуба в Ереване, на котором были заслушано несколько специально подготовленных докладов и прозвучало несколько десятков дополнительных выступлений экспертов, не вышло комом. «Конечно, мы не можем требовать невозможного, чтобы все сообщения были равноценными — по глубине, по представлению, по форме, — уточнил Затулин. — Прошу быть снисходительными». Это первый опыт, попытка начать утверждать какие-то клубные традиции, к которым, безусловно, относится откровенный разговор, а также прозрачность для средств массовой информации. К тому же участники этого форума, учитывая предстоящие в Армении внеочередные парламентские выборы, стремились «избежать любого упрека в том, что мы, особенно в контексте внутриполитической ситуации в Армении накануне выборов, отдаем кому бы то ни было предпочтение». В дальнейшем Лазаревский клуб намерен вести работу гласно и открыто путем организации встреч, «круглых столов» и общественных слушаний в России и Армении. Не исключено, что к его работе присоединятся специалисты из других закавказских стран, государств Ближнего Востока, Европы и США. Начало положено, так что в добрый путь.

Ереван — Москва