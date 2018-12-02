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Пушков о заявлениях Порошенко: «Рецепт для военного конфликта с Россией»

Политика

«В Берлине — в замешательстве»

Пушков о заявлениях Порошенко: «Рецепт для военного конфликта с Россией»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Поджигатель

Москва, 2 декабря 2018, 17:35 — REGNUM  Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, призвавшего Германию и «союзников» существенно увеличить свое военное присутствие в Черном море, ввести новые санкции против РФ и остановить «Северный поток — 2».

«Идеальный рецепт (предложения Порошенко) для военного конфликта с Россией, — написал Пушков на странице в соцсети Twitter. — В Берлине — в замешательстве».

По его словам, руководство Германии понимает, что такой «союзничек», как Украина, может «играючи подвести под монастырь».

Напомним, 2 декабря президент Украины Пётр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Германия и «союзники» должны существенно увеличить свое военное присутствие в Черном море, остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и задуматься о новых, более жестких антироссийских санкциях.

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