Лавров: Путин «на пальцах» объяснил Макрону и Меркель провокацию Киева

Москва, , 15:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин лично рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель детали украинской провокации в Керченском проливе. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил интервью программе «Москва. Кремль. Путин» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Путин на встречах с президентом Макроном и канцлером Меркель лично «на пальцах» показывал, как всё произошло, а также как именно эта провокация была задумана и как её пытались исполнить.

Также Путин подчеркнул, что российские пограничники подошли к решению проблемы профессионально и пытались предотвратить любые нежелательные инциденты, рассказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Макрон и Меркель не могли не услышать позицию российской стороны.

Лавров заметил ни Макрон, ни Меркель не продемонстрировали «какой-либо реакции, которая была бы основана на иных фактах», нежели те, которые были изложены Путиным.