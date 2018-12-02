МИД РФ пояснил слова Путина о въезде украинских граждан в Россию

Москва, , 15:29 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации пояснило слова российского лидера о том, что Москва не будет вводить каких-либо ограничений на въезд украинских граждан. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 декабря, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

Напомним, что на Украине президент Петр Порошенко после украинской провокации в Керченском проливе, ввел военное положение в ряде областей. В рамках этого военного положения был запрещен въезд на территорию Украины всех граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить каких-либо ограничений на въезд украинских граждан и даже готова облегчить процедуру получения ими российского гражданства.

Карасин напомнил, что российский лидер уже неоднократно заявлял о том, что Россия никогда не будет ужесточать миграционной режим с Украиной.

«Это уже неоднократно заявлялось президентом. Этo просто показывает добрые намерения Рoccии пo отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть», — сказал Карасин.