Нетаньяху прокомментировал обвинения полиции против него

Иерусалим, , 14:19 — REGNUM Премьер-министр Израиля ответил на обвинения израильской полицией, которая рекомендовала предъявить Биньямину Нетаньяху и его супруге обвинения в коррупции. Соответствующее заявление Нетаньяху опубликовал сегодня, 2 декабря, в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что полиция Израиля заявила о завершении расследования в отношении Нетаньяху и рекомендовала предъявить обвинения главе израильского правительства и его супруге в коррупции.

Речь идёт о взяточничестве и мошенничестве по «делу 4000». Обвинения связаны с компанией Bezeq. Израильская полиция считает, что Нетаньяху, который в прошлом занимал пост министра связи, предоставлял фирме преференции в обмен на позитивное освещение его деятельности.

Нетаньяху заявил, что его совершенно не удивляют рекомендации предъявить ему обвинения, так как об это было известно ещё до официального заявления полиции. Он также напомнил, что рекомендации полиции не имеют юридической силы. Также Нетаньяху отметил, что совсем недавно компетентные органы отклонили подобные рекомендации против ряда общественных деятелей.

«Я уверен, что компетентные органы после изучения дела придут к такому же заключению», — сказал премьер-министр.