Президент Молдавии Игорь Додон нанёс новую пощёчину России

Кишинёв, , 14:09 — REGNUM Во время голосования в парламенте Молдавии по вопросу изменения законодательства, которое должно было дать возможность выдать лицензию приднестровскому оператору связи (во исполнение договоренностей ПМР и Молдавии по телекоммуникациям), делегация партии социалистов (лидер социалистов — президент Молдавии Додон) покинула зал заседания, поставив под угрозу процедуру исполнения соглашения с Тирасполем. Это случилось в предпоследний день накануне истечения полномочий парламента Молдавии. Если бы принятие законопроекта сорвалось, то последствия телефонной войны, включая завышенные тарифы на звонки, люди бы продолжили ощущать на себе еще очень долго. А так появилась возможность решить давнюю проблему. Эти соглашения официально поддержала Россия на всех уровнях.

Интересно при этом, что в ходе ратификации в парламенте Молдавии в 2016 году соглашения об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе Партия социалистов во главе с Игорем Додоном не совершала никаких демаршей, не покинула заседание парламента и приняла участие в публичных прениях, вся суть которых — новый удар по России.

Можно вспомнить и законодательное введение смешанной избирательной системы в Молдавии, при голосовании за которую в 2017 году молдавские социалисты Додона не только не покинули парламентское заседание, но и поддержали законопроект, внесённый русофобской властью.

По сути вопроса, в связи с которым Додон не упустил своего шанса нанести пощёчину России. В 2017 году руководство Приднестровья и Молдавии согласовали «пакетный подход» к разрешению актуальных социально-экономических проблем, которые был официально поддержан всеми участниками переговорного процесса в международном формате «5+2», включая Россию. Одним из важных соглашений стало Протокольное решение о мерах по организации взаимодействия в области телекоммуникаций и электросвязи от 25 ноября 2017 г. Все международные участники урегулирования, включая Россию, в конце мая 2018 г. настояли на необходимости закрепления обязательств сторон в сфере телекоммуникаций. Для этого было решено на предпоследнем заседании парламента перед истечением срока его полномочий 29 ноября 2018 г. внести законодательные изменения, ограничивающие действие молдавских операторов исключительно территорией Молдавии и выдать приднестровскому оператору связи лицензию на оказание телекоммуникационных услуг на территории Приднестровья.