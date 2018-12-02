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Порошенко требует от Германии усилить свое военное присуствие в Черном море

Политика

Германия вряд ли рискнет это сделать

Порошенко требует от Германии усилить свое военное присуствие в Черном море
Цитата из к/ф «12 стульев». реж Марк Захаров. 1976. СССР
Крепитесь, заграница на поможет!

Киев, 2 декабря 2018, 12:47 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Германия и «союзники» должны существенно увеличить свое военное присутствие в Черном море. Об этом Порошенко заявил сегодня, 2 декабря, в интервью немецкому Funke Media Group.

«Нам необходимо увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Чёрном море как сдерживающий фактор для России», — сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко в очередной раз призвал международное сообщество остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и задуматься о новых, более жестких антироссийских санкциях.

Напомним, что ранее Порошенко призвал ввести боевые корабли НАТО в Черное море после того, как украинские боевые корабли вторглись в территориальные воды Российской Федерации и были арестованы.

В альянсе на это осторожно ответили, что НАТО и так присутствует в регионе.

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