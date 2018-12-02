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ДНР: За сутки украинские боевики 21 раз обстреляли территорию республики

Политика

Перемирие в Донбассе не соблюдается

ДНР: За сутки украинские боевики 21 раз обстреляли территорию республики
© ИА Красная Весна
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Донецк, 2 декабря 2018, 11:30 — REGNUM  Украинские боевики за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслана Якубова.

«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило 21 раз», — рассказал Якубов.

Он уточнил, что всего по территории ДНР за сутки украинские боевики выпустили 68 единиц боеприпасов.

Украинские боевики производили обстрелы следующих населённых пунктов: Горловки и её посёлков, Доломитное, Зайцево, Ясиноватая и прилегающее к ней село Крутая Балка, а также шахты имени Гагарина. Также обстреляны были село Спартак, села Коминтерново и Саханка, поселки Жабичево, Старомихайловка и шахты Трудовская на окраинах и в окрестностях Донецка.

При обстрелах применялись миномёты калибра 120 мм, гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР заявили об одном обстреле территории республики со стороны украинских боевиков за минувшие сутки.

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Артобстрелы республик Донбасса
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