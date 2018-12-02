СМИ: Трамп хочет разрешить сейсмические исследования в Атлантическом океане

Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Администрация Белого дома подготавливает законодательную платформу для разрешения проведения сейсмических исследований в Атлантическом океане. Об этом сообщает Vice Motherboard.

Издание отмечает, что администрация Белого дома хочет добиться разрешения на проведение сейсмических исследований в Атлантическом океане для разведки нефтяных месторождений.

Сейсмические исследования основываются на создании акустических ударных волн, которые отражаются от дна океана. Применение такой техники может нанести вред экосистеме океана, поэтому против неё выступают экозащитники.

Решение Национального управления океанических и атмосферных исследований США от 30 ноября стало одной из побед администрации по этому вопросу. Новое решение позволит компаниям получить разрешение на сейсмические исследования, при которых непреднамеренно могут быть побеспокоены морские млекопитающие.

Несколько конгрессменов выступили против этого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре глава Министерства природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин и министр нефти и энергетики Норвегии Хель-Берге Фрайберг подписали соглашение по координации сейсмической разведки на шельфе Баренцева моря.