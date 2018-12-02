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На саммите G20 Трамп и Си Цзиньпин обсудили Тайвань и проблему КНДР

Политика

Точек соприкосновения в торговом конфликт найти не удалось

На саммите G20 Трамп и Си Цзиньпин обсудили Тайвань и проблему КНДР
Иллюстрация: Russian.news.cn
Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе

Пекин, 2 декабря 2018, 09:16 — REGNUM  Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе обсудили тайваньский вопрос и проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, в ходе двусторонней встречи глава Китая изложил позицию Пекина по проблеме Тайваня. В ответ американская сторона заявила, что продолжит придерживаться принципа «одного Китая».

Также Трамп и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Китайская сторона заявила о своей поддержке дальнейшему проведению встреч на высшем уровне между лидерами КНДР и США.

Китай крайне заинтересован в успешном диалоге Пхеньяна и Вашингтона по ядерному разоружению КНДР, подчеркнул Ван И.

Среди других тем, обсуждаемых на переговорах Трампа и Си Цзиньпина затрагивалась борьба с наркоторговлей. Китай и США выразили согласие предпринять активе меры по усилению правопорядка при взаимодействии по борьбе с наркотиками.

Напомним, что от саммита «Большой двадцатки» в Аргентине ждали в том числе прорыва в решении торгового конфликта между Китаем и США. Однако ничего подобного не произошло, американский президент лишь заявил, что у него нет желания дальше нагнетать напряженность в отношениях с Китаем.

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Китайско-американские отношения
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