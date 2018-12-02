ЛНР: Украинские боевики один раз обстреляли территорию республики

Луганск, , 08:48 — REGNUM За минувшие сутки украинские боевики один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Минобороны ЛНР.

По данным военных, украинскими боевиками был произведен обстрел район посёлка городского типа Калиново.

Огонь вёлся из вооружений боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, ранее военные ЛНР сообщили, что ВСУ ведут передислокацию своих сил в Донбассе. В свою очередь, в Донецкой Народной Республики заявили, что ВСУ готовят наступление на южном фланге фронта в Донбассе в районе Мариуполя.