Воскресенье, 2 Декабря 2018 года
10:09:00 МСК

ЛНР: Украинские боевики один раз обстреляли территорию республики

Политика

Идет передислокация украинских сил в Донбассе

ЛНР: Украинские боевики один раз обстреляли территорию республики
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Луганск, 2 декабря 2018, 08:48 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Минобороны ЛНР.

По данным военных, украинскими боевиками был произведен обстрел район посёлка городского типа Калиново.

Огонь вёлся из вооружений боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, ранее военные ЛНР сообщили, что ВСУ ведут передислокацию своих сил в Донбассе. В свою очередь, в Донецкой Народной Республики заявили, что ВСУ готовят наступление на южном фланге фронта в Донбассе в районе Мариуполя.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить