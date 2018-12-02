Появление Меркель в аргентинском ресторане удивило местных жителей

Буэнос-Айрес, , 08:46 — REGNUM После саммита «большой двадцатки» G20 в Буэнос-Айресе канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила один из местных ресторанов. Кадры, на которых она выходит из заведения, выкладывают в социальные сети очевидцы.

После завершения саммита Ангела Меркель решила попробовать аргентинскую кухню. Она посетила один из ресторанов, специализирующихся на приготовлении стейков.

Появление крупного политика привлекло внимание местных жителей. На выходе из заведения Меркель встретила многочисленная группа аргентинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретились на полях саммита G20 во время завтрака в отеле.