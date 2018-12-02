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Лукашенко: Белоруссия во главе со мной на Западе никому не нужна

Политика

Но сотрудничать с Западом хотелось бы

Лукашенко: Белоруссия во главе со мной на Западе никому не нужна
Иван Шилов © ИА REGNUM
Лукашенко

Минск, 2 декабря 2018, 08:14 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его страна во главе с ним на Запада «абсолютно не нужна». Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Лукашенко, если отбросить пропаганду, политику и всяческие намеку, то совершенно ясно, что Белоруссия с Лукашенко во главе никому на Западе абсолютно не нужна.

«Здесь должна быть другая власть, чтобы с распростертыми объятиями меня встречали на Западе», — пояснил белорусский президент.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия конечно хотела бы сотрудничать со странами Запада, но это совершенно не значит, что «мы там от кого-то куда-то отвернулись».

«Знаете, что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться», — добавил Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Евросоюза сняли с Белоруссии и Лукашенко лично практически все санкции, под давлением которых эта страна находилась почти 20 лет.

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