Лукашенко: Белоруссия во главе со мной на Западе никому не нужна

Минск, , 08:14 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его страна во главе с ним на Запада «абсолютно не нужна». Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Лукашенко, если отбросить пропаганду, политику и всяческие намеку, то совершенно ясно, что Белоруссия с Лукашенко во главе никому на Западе абсолютно не нужна.

«Здесь должна быть другая власть, чтобы с распростертыми объятиями меня встречали на Западе», — пояснил белорусский президент.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия конечно хотела бы сотрудничать со странами Запада, но это совершенно не значит, что «мы там от кого-то куда-то отвернулись».

«Знаете, что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться», — добавил Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Евросоюза сняли с Белоруссии и Лукашенко лично практически все санкции, под давлением которых эта страна находилась почти 20 лет.