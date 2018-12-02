Экс-министр иностранных дел ФРГ призвал не идти на поводу у Украины

Берлин, , 08:17 — REGNUM Германия не должна позволить Украине втянуть себя в войну с Россией, заявил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль 30 ноября в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Габриэль отметил, что Украина пытается вовлечь Германию в прямой конфликт с Россией. Он призвал не допустить этого, а сосредоточиться на переговорном процессе.

Немецкий политик напомнил, что со следующего года Германия получит место в Совете Безопасности ООН. Он предложил использовать эту возможность для более активного участия в процессе мирного решения конфликта на Украине.

Экс-министр добавил, что Германия сможет использовать своё влияние для продвижения идеи о вводе «голубых касок» (миротворческие силы ООН) в зону конфликта на Украине.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко призвал Германию направить свои военные суда для обеспечения свободы судоходства в Керченском проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг просьбу Порошенко, отметив, что Германия не хочет милитаризации этого конфликта.