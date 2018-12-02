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Трюдо обсудил с саудовским принцем дело Хашогги

Политика

Обсуждение данного вопроса состоялось накануне за ужином

Буэнос-Айрес, 2 декабря 2018, 07:51 — REGNUM  О своем обсуждении с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедо Бен Салманом дела об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги на полях саммита G20 в Аргентине рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом 2 декабря сообщило Radio-Canada.

При этом, как сообщает источник, Трюдо рассказал, что обсуждение данного вопроса состоялось накануне за ужином и при этом не раскрыл детали своего разговора на эту тему с наследным принцем. Также премьер-министр Канады отметил, что основная часть их разговора была посвящена ситуации в Йемене.

Кроме этого канадский премьер подчеркнул, что Канада всегда будет находиться на позиции отстаивания прав человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, работавший обозревателем американской газеты Washington Post пропал после того как 2 октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее, 20 октября, генеральная прокуратура государства сообщила, что журналист погиб из-за ссоры с сотрудниками консульства.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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