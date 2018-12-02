С-400 или F-35: Сенат США заставляет Турцию делать сложный выбор

Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Выбор между Россией и Западом, касающийся закупки вооружения, предложено сделать правительству Турции. Об этом заявил председатель комитета по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф агентству Bloomberg.

Турции было объявлено, что она, как страна-член блока НАТО является важным партнёром США, но при этом, не забывая о своём статусе, она должна сделать выбор и отказаться от процесса закупки российских ЗРК С-400 в пользу систем F-35.

В противном случае Турцию, как заявил Инхоф, «будут ожидать последствия». США могут исключить Турцию из программ поставки F-35.

При этом ранее ИА REGNUM сообщало, что в парламенте Турции уже поднимался вопрос по поводу возможного отказа США в поставках Турции F-35. В Турции по данному поводу отметили, что, поскольку страна финансово участвовала в разработке проекта F-35, вложив в него 900 млн долларов, то США довольно проблематично будет заставить Турцию отказаться от закупок истребителя и использовать этот аргумент в качестве силового рычага давления на Турцию.

Также в правительстве Турции отмечали, что даже США признавали явное превосходство российских ЗРК над американскими аналогами.