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Путин и Трамп не изменили позиций после короткого разговора

Политика

Владимир Путин отметил, что назрела необходимость полноформатной встречи

Путин и Трамп не изменили позиций после короткого разговора
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп.

Буэнос-Айрес, 2 декабря 2018, 07:29 — REGNUM  Позиции Росси и США по украинской провокации в Чёрном море не изменились после разговора лидеров стран «на ногах», заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Владимир Путин рассказал, что озвучил свою позицию по инциденту в Чёрном море во время короткого разговора с американским президентом Дональдом Трампом. Путин сообщил, что короткий разговор не привёл к изменению позиций сторон.

Президент России отметил, что полноформатная встреча России и США на высшем уровне давно назрела. Сторонам необходимо обсудить вопросы, связанные с экономикой и безопасностью, так в 2021 году заканчивается договор СНВ-3 по оружию стратегического характера.

«Надеюсь, что эта встреча всё-таки состоится тогда, когда американская сторона будет к этому готова», — добавил Путин.

Напомним, полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20 в Аргентине была отменена по инициативе американского президента.

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Российско-американские отношения
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