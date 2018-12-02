Путин и Трамп не изменили позиций после короткого разговора

Буэнос-Айрес, , 07:29 — REGNUM Позиции Росси и США по украинской провокации в Чёрном море не изменились после разговора лидеров стран «на ногах», заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Владимир Путин рассказал, что озвучил свою позицию по инциденту в Чёрном море во время короткого разговора с американским президентом Дональдом Трампом. Путин сообщил, что короткий разговор не привёл к изменению позиций сторон.

Президент России отметил, что полноформатная встреча России и США на высшем уровне давно назрела. Сторонам необходимо обсудить вопросы, связанные с экономикой и безопасностью, так в 2021 году заканчивается договор СНВ-3 по оружию стратегического характера.

«Надеюсь, что эта встреча всё-таки состоится тогда, когда американская сторона будет к этому готова», — добавил Путин.

Напомним, полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20 в Аргентине была отменена по инициативе американского президента.