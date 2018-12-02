Воскресенье, 2 Декабря 2018 года
07:20:46 МСК

Флаг РФ на посольстве в США приспущен из-за смерти Буша-старшего

Политика

Политику было 94 года

Флаг РФ на посольстве в США приспущен из-за смерти Буша-старшего
N.A. likely POTUS
Джордж Буш старший

Вашингтон, 2 декабря 2018, 05:38 — REGNUM  Российское посольство в США приспустило государственный флаг в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом говорится в Twitter дипломатической миссии.

Дипломаты отметили, что политик всю жизнь отдал служению своей родине. Во время Второй мировой войны он служил в армии, а в мирной время занимал высокие должности.

https://twitter.com/RusEmbUSA/status/1068992607597015040

Как сообщало ИА REGNUM, Джордж Герберт Уокер Буш — старший умер 30 ноября в США на 95-м году жизни. Причины его смерти пока не названы. В последние годы он тяжело болел.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования сыну покойного, Джорджу Бушу-младшему. Он отметил, что именно 41-й президент США выступал за укрепление сотрудничества по вопросам международной безопасности между Вашингтоном и Москвой.

Читайте также: Ушел из жизни 41-й президент США Джордж Буш — старший

Читайте ранее в этом сюжете: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Буша-старшего

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины крупных политиков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить