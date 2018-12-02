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Путин об инциденте в Чёрном море: у Меркель и Макрона возражений не нашлось

Политика

Провокационные намерения Киева подтверждены и документами, и показаниями самих украинских моряков

Буэнос-Айрес, 2 декабря 2018, 01:41 — REGNUM  Хронология инцидента в Керченском проливе и позиция России изложена канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Против имеющихся у Москвы аргументов трудно что-либо возразить, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине.

По словам российского лидера, Макрон и Меркель «спокойно» отреагировали на его рассказ о спланированной провокации Украины. Намерения Киева подтверждены и документами, и показаниями самих украинских моряков.

«Это спланированная провокация, так и есть. Из документов усматривается и из показаний самих моряков. Вот и всё. Ну что здесь скажешь? Здесь возразить-то нечего», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Возражения невозможны, ведь в судовом журнале украинских экипажей прямо говорится о задаче скрытного проникновения в российские территориальные воды и скрытного прохождения Керченского пролива, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле проинформировали об «исчерпывающих разъяснениях», данных Ангеле Меркель по пограничному инциденту в Керченском проливе. Позицию России об умышленном нарушении украинскими кораблями госграницы глава государства изложил и в краткой беседе с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Буэнос-Айресе.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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