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Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами

Политика

Такие сопоставления должны остаться на совести их авторов, заявил российский лидер

Буэнос-Айрес, 2 декабря 2018, 01:20 — REGNUM  Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.

Путин по просьбе журналистов прокомментировал слова начальника штаба обороны Великобритании, сравнившего Россию с террористическими группировками. Такие сопоставления должны остаться на совести их авторов, заявил он.

«Ну, а такие заявления продиктованы, как правило, желанием показать своему избирателю, показать своему населению жесткость позиции того или иного политика», — отметил Путин.

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Российский президент предположил, что именно Россия вносит максимальный вклад в противодействие мировому терроризму. Антироссийские заявления иностранных политиков рассчитаны на «получение дополнительных очков» у себя на родине.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября и 1 декабря Путин находится в Аргентине, где принял участие в саммите лидеров стран «большой двадцатки». На полях саммита была запланирована его встреча с главой США, однако Дональд Трамп отменил её.

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Внешняя политика России
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