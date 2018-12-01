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Газпром рассмотрит условия для «Турецкого потока» на территории Болгарии

Политика

От условий, которые предложит «Бултрансгаз», зависит выбор маршрута поставок российского газа в Европу

Москва, 1 декабря 2018, 23:58 — REGNUM  30 ноября «Газпром» сообщил, что готов принять участие в процедуре бронирования мощностей в проекте расширения газотранспортной системы Болгарии, реализуемый компанией «Бултрансгаз».

Проект предусматривает увеличение мощности по транспортировке газа на участке от болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы, в ближайшее время ожидается подготовка к третьей фазе процедуры free season, предусмотренной Третьим энергопакетом ЕС. Решение «Газпрома» будет зависеть от того, какими станут условия бронирования.

Ранее министр энергетики Болгарии Т. Петкова сообщила, что страна готова к реализации проекта сухопутного продолжения магистрального газопровода «Турецкий поток» на своей территории. По сообщениям национального телевидения Болгарии, «Бултрансгаз» предварительно оценивает стоимость нового газопровода протяженностью 496 км в 1,4 млрд евро. Эти средства компания планирует получить по итогам аукциона, в ходе которого потенциальным покупателям будет предложено забронировать объемы необходимого количества газа.

Условия бронирования будут предложены «Бултрансгазом», а мы напомним, как выглядят условия бронирования мощностей МГП EUGAL — сухопутного продолжения «Северного потока — 2» по территории Германии от Грайфсвальда до границы Чехии в Дойчнойдорфе. Прокладывать его будет Gaskade Gastransport GmbH с штаб-квартирой в Касселе — совместное предприятие Wintershall и Газпрома, при этом все мощности этого газопровода, которые составят 51 млрд кубометров газа в год, забронированы на долгосрочной основе. Будут ли условия третьей фазы процедуры free season, предложенные болгарской компанией аналогичными или будут разработаны какие-то иные предложения, станет известно в ближайшие месяцы.

regnum author Борис Марцинкевич
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