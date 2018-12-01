Встреча главы «Газпрома» и главы представительства ЕС в России

Москва, , 23:55 — REGNUM В Москве 30 ноября состоялась рабочая встреча главы «Газпрома» А. Миллера с послом Европейского Союза в России, главы представительства ЕС в России М. Эдерера.

Стороны подвели предварительные итоги работы «Газпрома» на европейском газовом рынке, А. Миллер проифнормировал М. Эдерера о перспективах развития нового центра газодобычи на полуострове Ямал, базовым для которого является уникальное Бованенковское месторождение, на котором до конца 2018 года должен начать работу третий газовый промысел. В 2019 году начнется разработка второго крупного месторождения, Харасавэйского, извлекаемые запасы которого оцениваются не менее, чем в 260 млрд кубометров. Новые месторождения объективно меняют схему газотранспортных потоков в направлении Европы — для вывода газа с Ямала развивается Северный газотранспортный коридор, продолжением которого являются магистральные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Этот маршрут короче традиционного, идущего через территории Украины, почти на 2000 км.

Но главной темой встречи было обсуждение хода реализации проекта «Турецкий поток», морская часть которого была завершена 19 ноября 2018 года. После Евросоюза интересовали планы «Газпрома» о продолжении второй нитки этого МГП, которая предназначалась специально для европейских потребителей. По состоянию на сегодняшний день возможны два маршрута продолжения «Турецкого потока» — «балканский»: Болгария — Сербия — Венгрия — Словакия — Австрия и «итальянский»: Греция — Албания — Италия. Во втором случае «Газпром» имеет возможность бронировать мощности МГП TAP, Трансадриатического газопровода, строительство которого заканчивает Евросоюз без участия России. ТАР и участие в нем «Газпрома» полностью соответствует положениям Третьего энергетического пакета и не требует вложений со стороны российской компании. Болгарский маршрут выгоднее для балканских стран и для Европы в целом, поскольку он закончится в центральном европейском газовом хабе «Баумгартен» — там же, где сухопутное продолжение «Северного потока-2», МГП EUGAL. В этом случае в Европе будет сформировано «газовое кольцо», которое позволит свободно маневрировать объемами газа от северного побережья Германии до Балкан. При этом в южную часть Европы будут поступать дополнительно 10 млрд кубометров природного газа из Азербайджана, что, при сохранении транзита украинского транзита и при условии ее исправного технического состояния, обеспечит растущий спрос Европы на природный газ до 2030 года.

Результаты переговоров А. Миллера и М Эдерера о перспективах «Турецкого потока» не названы, остается ждать развития событий.