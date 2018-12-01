Испания и Китай договорились вместе бороться с протекционизмом

Мадрид, , 22:51 — REGNUM Испанский премьер-министр Педро Санчес и китайский лидер Си Цзиньпин подписали совместную декларацию о возобновлении комплексных стратегических отношений и присутствовали при заключении восьми двусторонних соглашений, среди которых выделяются договоры об экспорте винограда и свинины, в том числе хамона, сообщает испанское издание La Vanguardia.

Китай намерен открыть свой рынок для мира и улучшить защиту интеллектуальной собственности. С помощью этих мер государство надеется разрядить обстановку коммерческой войны с США и положить конец протекционизму Дональда Трампа. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин в ходе официального визита в Испанию. Он также обозначил свое желание достичь прогресса в установлении политических, экономических и культурных связей с Мадридом.

В настоящий момент Китай ищет сближения с Соединенными Штатами, которые требуют от азиатского гиганта большей открытости и обвиняют его в краже идей. Глава Коммунистической партии Китая отметил, что мир переживает сейчас период нестабильности и беспрецедентной неопределенности. Он находится на развилке и должен решить, куда двигаться человечеству: в сторону расширения глобализации и свободной торговли или одностороннего подхода и протекционизма. Поднебесная выступает за первый путь и призывает Испанию присоединиться к своей борьбе в качестве ключевого партнера.

«Чтобы сдвинуться с места, нам необходимо сотрудничество, единство всего международного сообщества для достижения большего числа консенсусов и выделения дополнительной позитивной энергии. Тогда мир сможет развиваться правильным образом», — сказал китайский лидер.

Его слова пришлись как раз на преддверие саммита G20, на котором главы ведущих мировых держав попытаются заключить торговый договор высокого уровня.

В рамках своей нынешней политики Китай надеется опереться на Испанию, чтобы вместе работать над «защитой мира и обеспечением безопасности» на планете. Си Цзиньпин призвал испанские власти «преодолеть новые ступени» дружбы, а также торгового, политического и оборонного сотрудничества в целях взаимной выгоды. Кроме того, он предложил Мадриду принять участие в проекте Нового шелкового пути. В обмен Поднебесная пообещала предпринять больше усилий по открытию своей экономики навстречу другим странам, ускорить доступ к своим рынкам и увеличить объемы импорта качественной продукции.

Последние несколько месяцев Китай выступает под знаменем торговой интеграции, от которого отказались США, напоминает испанское СМИ. В этой связи Си Цзиньпин уточнил, что его страна планирует импортировать товаров на 10 триллионов долларов в течение ближайших пяти лет, чтобы удовлетворить потребности растущего среднего класса.