США озабочены ракетным потенциалом Ирана

Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Брайан Хук, специальный представитель по Ирану и старший советник Государственного секретаря США по вопросам политики выступил на пресс-конференции, которая проводилась на Объединенной базе Анакостия-Боллинг, Федеральный округ Колумбия. Его выступление было посвящено иранскому экспорту оружия и его «дестабилизирующему» влиянию в регионе.

Ряд тезисов, изложенных Брайаном Хуком, представляют интерес.

По мнению Хука, Иран обладает крупнейшими баллистическими силами в регионе. В настоящее время у этой страны на вооружении и в разработке находится десять систем баллистических ракет. В 2017 году Иран продемонстрировал запуск ракеты средней дальности Khorramshahr («Хорремшехр»). Ее дальность полета составляет 1200 миль, что ставит Европу в радиус поражения. Полезная нагрузка ракеты составляет более полутора тонн, и данная система может быть использована как средство доставки ядерного оружия.

Дипломат также рассказал, что Саудовской Аравией в начале 2018 года были перехвачены ракеты Sayyad-2C («Сайяд-2С») класса «земля-воздух», произведенные в Иране. Предполагаемыми получателями были повстанцы-хуситы. По словам Брайана Хука, данные ракеты могли быть использованы против самолетов коалиции или гражданской авиации. Дальность поражения данных ракет достигает 46 миль.

Брайан Хук сообщил, что с 2006 года Иран поставляет группировке «Хезболла» в Ливане тысячи высокоточных ракет, реактивных снарядов и стрелкового оружия. В настоящее время в арсенале «Хезболлы» более 100 000 неуправляемых и управляемых ракет.

Следует заметить, что на Объединенной базе Анакостия-Боллинг проходят подготовку американские военные дипломаты. Этим занимается Объединенная школа военных атташе. Все американские военные атташе являются сотрудниками военной разведки.