В Совфеде видят опасность в приостановке отношений Европарламента с РФ

Москва, , 20:42 — REGNUM В Совфеде в предложении Европарламента рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве с Россией увидели элемент информационной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

«Озвученное предложение, независимо от желания их авторов, подрывая взаимное доверие, объективно ведет к нагнетанию напряженности на Европейском континенте. Жить в нашем общем доме может стать еще опаснее», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Он считает предложение Европарламента рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве с Россией очевидным пиар-шагом, однако усматривает в нем «элемент информационной войны».

По мнению сенатора, в экономическом смысле принципиально ничего не изменится, если это даже предложение будет реализовано.

«И сегодня сотрудничество между ЕС и Россией во многом осуществляется только по тем темам, которые представляют взаимный интерес. Между тем всем участникам этого процесса абсолютно ясно, что полный разрыв связей невозможен даже технически», — указал он.

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.

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