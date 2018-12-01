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Ушаков: США предложили РФ «продолжать контакты»

Политика

29 ноября текущего года президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что принял решение отменить встречу с главой РФ Владимиром Путиным

Ушаков: США предложили РФ «продолжать контакты»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Буэнос-Айрес, 1 декабря 2018, 19:51 — REGNUM  Контакты между представителями России и США будут продолжены, несмотря на отмену встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине. Об этом, как передает РИА Новости, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, представители США, которые вышли на контакт с администрацией Кремля, предложили российской стороне продолжать обмениваться информацией.

Напомним, 29 ноября текущего года президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что принял решение отменить встречу с главой РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться на полях саммита G20 в Аргентине.

По его словам, решение было принято исходя из ситуации после инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

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А также: Трамп через Twitter сообщил об отмене встречи с Путиным

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Российско-американские отношения
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