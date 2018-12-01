Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной

Киев, , 19:33 — REGNUM Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, у границ с Украиной находится военная группировка РФ численностью более 80 тыс. военнослужащих.

Порошенко отметил, что в распоряжении российских военных якобы находятся всего 900 танков, 500 самолетов, 300 вертолетов, около 1,4 тыс. артиллерийских и реактивных систем залпового огня и 2,3 тыс. бронемашин.

Каких-либо доказательств президент Украины так и не предоставил.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября глава украинского государства Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что над Украиной нависла угроза полномасштабной войны с Россией.

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