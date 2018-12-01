Суббота, 1 Декабря 2018 года
19:51:44 МСК

Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной

Политика

У границ с Украиной находится военная группировка РФ численностью более 80 тыс. военнослужащих

Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 1 декабря 2018, 19:33 — REGNUM  Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, у границ с Украиной находится военная группировка РФ численностью более 80 тыс. военнослужащих.

Порошенко отметил, что в распоряжении российских военных якобы находятся всего 900 танков, 500 самолетов, 300 вертолетов, около 1,4 тыс. артиллерийских и реактивных систем залпового огня и 2,3 тыс. бронемашин.

Каких-либо доказательств президент Украины так и не предоставил.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября глава украинского государства Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что над Украиной нависла угроза полномасштабной войны с Россией.

Читайте также: Порошенко: Украина — под угрозой

А также: Пушков: Порошенко снова завел шарманку о «российском вторжении»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить