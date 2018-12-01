Путин выразил соболезнования в связи со смертью Буша-старшего

Москва, , 18:54 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Джорджу Бушу-младшему в связи с уходом из жизни 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Прими (Джордж Буш-младший) самые глубокие соболезнования по поводу кончины твоего отца — Джорджа Герберта Уокера Буша», — говорится в телеграмме.

По словам российского лидера, Джордж Буш-старший был выдающимся человеком, который верно служил своей стране.

Путин напомнил, что именно 41-й президент США выступал за укрепление сотрудничества по вопросам международной безопасности между Вашингтоном и Москвой.

«Светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в моём сердце», — отметил президент РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в США в возрасте 94 лет скончался 41-й президент страны Джордж Герберт Уокер Буш — старший. Причины смерти политика пока не разглашаются.

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