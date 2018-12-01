САА накрыла огнем группу боевиков в демилитаризованной зоне

Дамаск, , 17:23 — REGNUM По информации новостного ресурса Al-Masdar News, на оси Хама-Идлиб 30 ноября вспыхнули ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией и джихадистами из группировок «Хаяйт Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Все началось с того, что сирийские военные накрыли огнем группу боевиков, которая передвигалась по территории обозначенной демилитаризованной зоны у города Аль-Латамина. По Сочинскому соглашению данная территория должна быть свободна от радикальных боевиков.

На это огневое воздействие исламисты из «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответили минометным огнем и ракетами по позициям сирийской армии у города Хелфая.

Затем ожесточенные столкновения распространились на южную часть провинции Идлиб, где джихадисты из «Хаяйт Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили шквал артиллерийских снарядов по позициям Сирийской арабской армии вблизи города Кувейна.

Эти перестрелки продолжаются с 18 часов 30 минут по местному времени. Есть потери с обеих сторон.

Чем дольше официально продолжается перемирие в районе Идлибской демилитаризованной зоны, тем сильнее наглеют исламистские группировки. Они воспринимают любые действия, направленные на деэскалацию, как слабость. По мнению военных экспертов, ситуация мирным путем разрешить невозможно, нужна новая военная операция сирийской армии при поддержке ВКС РФ.