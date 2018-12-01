Крупная колонна с техникой США пришла курдским СДС

Дамаск, , 17:18 — REGNUM Крупный военный конвой США доставил технику Сирийским демократическим силам. Среди поставленного вооружения есть очередная партия бронемашин International MaxxPro и Oshkosh M-ATV. Видео о движении колонны появилось в интернете, на ресурсах сирийской оппозиции.

Поставка этого оружия СДС стала источником напряженности между Вашингтоном и Анкарой. Турция рассматривает оснащение Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские отряды Народных защитников, как форму поддержки террористов.

Усиление группировки СДС идет по двум причинам. Первая, СДС были сильно потрепаны в ходе последних боев с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Им пришлось уступить террористам около шестидесяти населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор. Понесены серьезные потери в живой силе и технике.

Вторая причина заключается в возможном боевом столкновении СДС с турецкой армией и ее союзниками. Турция уже сосредоточила на фронте соприкосновения с курдскими формированиями значительные силы, в том числе, около шести с половиной тысяч подконтрольных боевиков, которые ранее принимали участие в военных операциях «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Кроме поддержки оружием и техникой, США привлекли для участия в наземных операциях в составе Сирийских демократических сил воинские контингенты из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Их военные советники уже прибыли в провинцию Дейр-эз-Зор.

ИА REGNUM ранее сообщало, что США доставили в Сирию огромную партию оружия для Сирийских демократических сил.