Грузия: власть победила, оппозиция объявила неповиновение

Андро Малкин, , 19:01 — REGNUM

Напряженная для Грузии предвыборная гонка, которая особенно обострилась перед вторым туром выборов, закончилась победой провластного кандидата. Хотя Саломе Зурабишвили и была зарегистрирована как «независимый кандидат» в президенты, таковой ее почти никто в грузинском обществе и не воспринимал.

Правда, первое время представители правительства Грузии утверждали, что уроженка Франции никакого отношения к правящей «Грузинской мечте» не имеет, а поддерживают ее лишь из-за того, что по политическим взглядам Саломе Зурабишвили стоит к правящей партии ближе остальных баллотировавшихся на пост президента кандидатов. Но после достаточно шаткого преимущества, завоеванного ею в первом туре, «Грузинская мечта» и ее лидеры перешли к более активной и, можно сказать, даже агрессивной поддержке Зурабишвили.

В ход были пущены все возможные ресурсы: финансовые, рекламные, информационные, в соцсетях и интернете проводилась интенсивная кампания по окончательной дискредитации конкурента Зурабишвили — Григола Вашадзе и стоящей за ним политической силы — «Единого национального движения».

Отметим, что по расходам на избирательную кампанию Саломе Зурабишвили почти в шесть раз опередила Григола Вашадзе, и это лишь официальная информация контролирующей финансовые расходы политических партий Службы государственного аудита Грузии. Много средств было брошено на поддержку Зурабишвили и от имени сторонников нынешней власти — бизнесменов. Развешивание по Тбилиси и другим городам страны предвыборных баннеров под лозунгом «Нет нацам, нет злу» было приписано предпринимателю, пострадавшему в свое время от режима Саакашвили. А организацию в Тбилиси и Батуми масштабных митингов с аналогичным названием взяла на себя сравнительно молодая, созданная незадолго до парламентских выборов 2016 года партия «Альянс патриотов».

Агитация против Саакашвили и его соратников была настолько активной и сильной, порой переходящей грани законности и дозволенности, что, конечно, сыграла определенную роль в формировании общественного мнения и сказалась на настрое избирателей. По данным ЦИК, во втором туре выборов президента Грузии приняли участие почти 2 миллиона избирателей. Это на 300 тысяч человек больше, чем было зафиксировано в первом туре.

Свою роль в повышении активности избирателей сыграли и новые предвыборные обещания, озвученные как председателем правящей партии Бидзиной Иванишвили, так и премьер-министром, министром финансов и другими членами правительства. На кон были поставлены и те инициативы и вопросы, обсуждать отмену или отказ от которых власть имущие ранее не собирались. Более того, утверждали, что будут проводить с обществом консультации и убеждать их в необходимости таких нововведений и законопроектов.

И народ, судя по его активности, поверил. Что правительство спишет банковские долги, что в стране не будут разбивать плантации конопли, что банки вновь смягчат условия кредитования населения, что такси не заставят перекрашивать в единый цвет и не будут требовать обязательного лицензирования и дополнительных расходов…

В одном из своих предвыборных интервью Бидзина Иванишвили признался, что Грузия — бедная страна, в которой живет бедный, нуждающийся народ, и отметил, что за короткий срок вывести людей из нищеты просто невозможно. Он также признал, что правительство перестало обращать внимание на нужды народа, отошло от народа, и из-за этого разрыва, по мнению Иванишвили, у людей и возникло разочарование в нынешней власти. Именно разочарованием избирателей в правительстве и объяснил лидер «Грузинской мечты» тот факт, что поддерживаемый правящей партией кандидат не одержал победу в первом же туре президентских выборов.

В отличие от предвыборной кампании 2012 года на этот раз Иванишвили ничего конкретного населению лично не обещал, не говорил, что через год жить станет лучше, а через четыре года улучшение люди почувствуют на своих карманах и семейных бюджетах. Говорил он достаточно осторожно, не рисовал картины внезапного исчезновения в стране всех нуждающихся. Лишь попросил у избирателей «еще один год», чтобы «все назвать своими именами и всех поставить на свои места», имея ввиду, судя по его словам, собственную политическую команду.

Оппоненты не замедлили дать оценку этой просьбе Иванишвили и предположили, что этот один год, скорее всего, нужен лидеру «Грузинской мечты», чтобы вывезти из страны все свое имущество и активы и, минуя всякую ответственность, покинуть Грузию.

Независимые же эксперты сочли, что Иванишвили собирается в течение года восстановить пошатнувшийся авторитет своей команды, но отметили, что причина падения рейтинга «Грузинской мечты» не в плохом менеджменте, а в сохранении старой системы, в которой и кроются истоки всех зол и бед Грузии.

Правящая партия активно поработала перед вторым туром над популяризацией Саломе Зурабишвили, для чего привлекла ресурсы специалистов пиара из Израиля и заслужила критику в свой адрес со стороны главных оппонентов.

От завуалированной поддержки независимого кандидата «Грузинская мечта» перешла к поддержке открытой и уже явно дала знать избирателям, что Зурабишвили — ее кандидат, желанный для нее кандидат. А выразилась эта поддержка в новых предвыборных баннерах, где вместо портрета самой Саломе Зурабишвили на избирателей смотрели Бидзина Иванишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, другие члены нынешнего правительства. Народу дали знать, за кого нужно идти голосовать 28 ноября.

Особенно много желающих избрать Зурабишвили появилось после заявления Мамуки Бахтадзе об обнулении просроченных банковских кредитов населения. Правда, вокруг этой инициативы было и остается много вопросов, не известны механизмы списания долгов, но и премьер, и министр финансов с самого начала подчеркнули роль созданного Иванишвили фонда «Карту», который якобы должен заплатить за 600 тысяч должников банковские кредиты на сумму аж в полтора миллиарда лари.

«Иванишвили заплатит за нас долги. Конечно, проголосую», — говорили между собой рядовые избиратели, которые доселе участвовать в выборах не собирались, так как ни один кандидат их внимания не привлекал.

Перед вторым туром агитаторы от «Грузинской мечты» ходили по домам либо звонили избирателям и сообщали, что им спишут долги, если те проголосуют за Зурабишвили. А некоторые утверждали, что кредиты уже списаны. Огорошенные граждане звонили в банк или микрофинансовую организацию и выясняли, что долг пока «на месте» и что о его списании речь не идет.

По мнению независимых экспертов, масштабного обнуления банковских кредитов ожидать не следует, и если этот процесс все же будет осуществлен, коснется он лишь так называемых «безнадежных кредитов», изъять которые с населения банки уже и не мечтают. К тому же речь шла о кредитах, взятых до 1 января 2018 года, основная сумма которых не превышает 2 000 лари. А таких должников, по информации знатоков финансового сектора Грузии, вовсе не 600 тысяч человек. И вклад фонда Иванишвили, по их же подсчетам, составит (в случае претворения инициативы в жизнь) где-то до 20 миллионов лари.

Трудно сказать, на что опирались в своих расчетах оппоненты, если представители правительства ничего конкретного и подробного по этой инициативе пока не сказали. Лишь пообещали, что после выборов, с 3 декабря, в интернете появится специальный сайт, на который будут выкладываться фамилии должников, чьи задолженности будут списаны. Сам процесс обнуления долгов правительство обещает начать с 15 декабря и закончить до Нового года.

Оппозиция предсказывает, что эта инициатива, как и все остальные обещания Иванишвили и его партии, скорее всего, исполнена не будет, а инициатор по прошествии определенного времени в привычной ему манере признается, что в этом деле он ошибался… Впрочем, ждать осталось совсем немного.

Что бы ни предсказывали оппоненты, народ поверил и выбрал Зурабишвили. Во втором туре она набрала более 1,1 миллиона голосов, тогда как в первом туре за нее голосовало лишь немногим более 615 тысяч избирателей.

Правда, перед вторым туром не бездействовала и оппозиция, которой всячески помогали лояльно настроенные к «Единому национальному движению» неправительственные организации. Время от времени НПО подбрасывали обществу все новые и новые информации о готовящейся властями фальсификации выборов. Одной из таких скандальных новостей предвыборного периода стала информация о фальшивых удостоверениях личности, которые Агентство по развитию государственных сервисов министерства юстиции Грузии якобы в массовом порядке печатает для определенной категории «надежных лиц» для их участия в выборах. Если верить НПО, Минюст печатал на каждого такого избирателя по 5 удостоверений личности, причем, фотография на всех 5 документах была одна, а имена-фамилии и другие персональные данные — разные. В министерстве, разумеется, категорически опровергли эту информацию. Прокуратура возбудила уголовное дело и начала расследование. Разгласившие скандальную информацию представители неправительственного сектора были вызваны на допрос. Следствие пыталось выяснить, кто именно в Агентстве по развитию государственных сервисов был тем источником, который сообщил им о фальшивых удостоверениях. Но руководители НПО, как они заявили журналистам после допроса, свои источник «не выдали».

Информация получила дальнейшее развитие. Спустя пару дней оппозиция сообщила, что ЦИК Грузии перед вторым туром выборов увеличил списки избирателей почти на 10 тысяч человек. Но и правительства нашлись свои объяснения и этому факту. Как заявили в ЦИК, за месяц, прошедший после первого тура (с 28 октября по 28 ноября), взяли удостоверения личности те граждане, которым в течение этого времени исполнилось 18 лет. Соответственно, они были внесены в списки избирателей. Кроме того, регистрацию для участия в выборах дополнительно прошли доселе нелегально находившиеся за рубежом граждане. Оппозиция пересчитала и этих избирателей и выяснила, что таких могло быть от силы до 4 тысяч человек, но никак не 10 тысяч. Но и эта новость особого влияния на исход выборов и оценки второго тура со стороны местных и международных наблюдателей не оказала.

Саломе Зурабишвили объявлена победителем. И ее победу признали даже представители той организации, которая была нанята активным сторонником Михаила Саакашвили и «Единого национального движения» — телекомпанией «Рустави-2» для проведения экзитполов. Опрашивавшая избирателей организация Edison Research первой после окончания голосования объявила, что Саломе Зурабишвили набирает 55%, а ее соперник — лишь 45%.

Оппозиция поздравлять Зурабишвили с победой не стала. Более того, обиженный на избирателей и международное сообщество Михаил Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави-2» объявил, что раз уж выиграть выборы не получилось, «Единое национальное движение» перейдет ко второму туру борьбы и начнет акцию всеобщего неповиновения. Пока эта акция выразилась лишь в собрании актива и сторонников партии в Большом концертном зале Грузинской государстенной филармонии, которое состоялось на второй день после выборов.

Определенным фоном к предстоящей нестабильности стали события последних дней. Выразились они в участившихся фактах взрывов в жилых домах, и пожаров на различных объектах, ограблений банков и граждан, насилия против журналистов (телекомпании «Рустави-2»), нападения на известных в Грузии общественных деятелей — сторонников «Единого национального движения». Они дали лидерам оппозиции очередной повод для осуждения нынешней власти, обвинения ее в произволе и беззаконии и оправдания собственных планов по организации массового протеста.

А на воскресенье, 2 декабря, в центре Тбилиси назначен масштабный митинг ЕНД, его сторонников и соратников, на котором правительству Грузии будет выдвинуто требование проведения досрочных парламентских выборов. Отметим, что в условиях новой Конституции Грузии, которая должна вступить в силу после инаугурации новоизбранного президента, досрочные парламентские выборы — единственный законный путь смены власти в стране.