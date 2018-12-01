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Задержанный на Урале политтехнолог арестован до конца января

Политика

Меру пресечения избрал Верх-Исетский суд Екатеринбурга

Екатеринбург, 1 декабря 2018, 15:47 — REGNUM  Задержанный 29 января политтехнолог Александр Устинов арестован до 27 января 2019 года. Такое решение 1 декабря вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации местных СМИ, задержан он был в отеле «Хаят» в Екатеринбурге в связи с уголовным делом по факту мошенничества. Известно, что задержали его по заявлению руководства завода «Вентпром».

Напомним, с именем Александра Устинова связывают несколько интернет-сайтов и telegram-каналов. Через эти ресурсы распространялась информация, зачастую весьма не лестная, касающаяся известных бизнесменов и политиков.

Читайте ранее в этом сюжете: На уральском заводе объяснили задержание политтехнолога Устинова

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Политические конфликты на Урале
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