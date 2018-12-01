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Народный совет ДНР выбрал нового главу совета министров

Политика

Кандидатуру предложил глава ДНР Денис Пушилин

Народный совет ДНР выбрал нового главу совета министров
Иллюстрация: Dnrsovet.su
Голосование

Донецк, 1 декабря 2018, 15:01 — REGNUM  Народные совет Донецкой Народной Республики утвердил кандидатуру Александра Ананченко в должности председателя правительства республики. Голосование состоялось сегодня, 1 декабря.

Напомним, что ранее функции председателя правительства по совместительству выполнял глава ДНР. После убийства Александра Захарченко главой ДНР был выбран Денис Пушилин.

Он же и предложил кандидатуру Ананченко на пост председателя правительства ДНР.

«Одна из первых задач Народного Совета — это согласование председателя правительства Республики. Мной предлагается на пост председателя правительства Александр Ананченко», — сказал Пушилин на заседании.

В зале присутствовали все 100 депутатов Народного совета. Они единогласно утвердили кандидатуру Аначенко.

Стоит отметить, что Ананченко исполняет обязанности председателя совета министров ДНР с 18 октября.

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