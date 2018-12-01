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Вьетнам и Китай укрепляют финансовое сотрудничество

Политика

Это намерение было озвучено в ходе переговоров министров финансов двух стран

Вьетнам и Китай укрепляют финансовое сотрудничество
Сотрудничество

Ханой, 1 декабря 2018, 14:56 — REGNUM  В рамках своего рабочего визита в Китай министр финансов Вьетнама Динь Тиен Зунг провел переговоры со своим китайским коллегой Лю Куном.

Издание Vietnam+ сообщает, что министры финансов Вьетнама и Китая обсудили экономическое развитие обеих стран, заявили об удовлетворении результатами, достигнутыми за 68 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами и перешли к вопросу о перспективах сотрудничества.

Стороны выразили готовность продолжать сотрудничество в рамках двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества, укреплять отношения сотрудничества в развитии человеческого капитала, макроэкономического контроля и среднесрочного бюджетного планирования.

Во время визита, министр финансов Вьетнама также посетил рабочие сессии Главного таможенного управления КНР, Комиссию по регулированию ценных бумаг, Комиссию по надзору и управлению государственными активами. На этих сессиях стороны договорись об обмене информацией и опытом по реструктуризации государственных предприятий, а также о борьбе с контрабандой и совместной защите прав интеллектуальной собственности в приграничных районах.

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Зарубежная хроника
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