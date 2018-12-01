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Вьетнам намерен окончательно ликвидировать голод к 2025 г

Политика

Министр сельского хозяйства и развития деревни Вьетнама призывает официальные органы, бизнес и общественность сплотиться для решения этой проблемы

Вьетнам намерен окончательно ликвидировать голод к 2025 г
Adam Cohn
Дети Вьетнама

Ханой, 1 декабря 2018, 13:43 — REGNUM  Министр сельского хозяйства и развития деревни Вьетнама Нгуен Суан Сыонг призвал министерства, международные организации, бизнес внутри страны и за рубежом, а также гражданских активистов объединиться в борьбе за окончательную ликвидацию голода во Вьетнаме к 2025 г, сообщает издание Vietnam+.

Эти слова прозвучали на заседании Международной группы поддержки — организации, контролирующей осуществление совместной программы министерства сельского хозяйства и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН «Zero Hunger».

Данная программа предусматривает обеспечение устойчивого производства и потребления продукции, повышение доходов и продуктивности малых фермерских хозяйств, снижение количества нереализованной продукции, круглогодичный доступ к здоровому питанию для всех категорий населения и недопущение недоедания среди населения во всех формах.

По заявлению Нгуен Суан Сыонга, Вьетнам обладает ресурсами для обеспечения необходимого уровня производства продукции. Однако, ввиду изменения климата, Вьетнаму следует тщательнее подходить к проблеме продовольственной безопасности и ликвидации бедности. Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН во Вьетнаме Альберт Либерг обращает внимание на то, что для достижения поставленной цели Вьетнаму необходимо развивать эффективные методы ведения сельского хозяйства.

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Зарубежная хроника
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