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Президенты Кении и Танзании учредят пограничный пункт одной остановки

Политика

Главы стран встретились и обсудили данный вопрос на полях саммита Восточноафриканского сообщества

Додома, 1 декабря 2018, 14:50 — REGNUM  Президент Кении Ухуру Кениата и президент Танзании Джон Магуфули 1 декабря откроют пограничный пункт одной остановки на границе двух африканских государств.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, главы стран встретились 30 ноября в рамках саммита Восточноафриканского сообщества, который проходит в городе Аруша, Танзания.

Как сообщается, данный пограничный пункт обеспечит быструю проверку груза и оформление таможенного разрешения на провоз товаров в месте расположения главного торгового коридора между двумя странами.

По словам директора по связям с общественностью администрации президента Танзании, Джон Магуфули также провел встречу с президентом Уганды Йовери Мусевени. Они вместе пообедали, после чего Мусевени сообщил, что саммит переносится на 27 декабря вследствие неявки президента Бурунди.

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Зарубежная хроника
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