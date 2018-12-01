Саммит Восточноафриканского сообщества отложен из-за президента Бурунди

Бужумбура, , 13:18 — REGNUM Саммит 20 глав стран Восточноафриканского сообщества, который планировалось провести 30 ноября, был отложен в связи с неявкой президента Бурунди Пьера Нкурунзинза и его представителей.

По информации новостного агентства VOA Swahili, председатель совета министров стран Восточноафриканского сообщества, министр иностранных дел и по делам сотрудничества стран Восточной Африки Танзании Августино Махига сообщил, что саммит был перенесен, поскольку кворум не был обеспечен.

В интервью после отложения проведения совещания исполнительный директор восточноафриканского делового совета Питер Матуки отметил, что перенос саммита не повлияет на сектор торговли.

Данный саммит посвящен многим вопросам, в том числе обсуждению предложений по разрешению кризиса в Бурунди, которые были выработаны главным посредником бурундийского кризиса президентом Уганды Йовери Мусевени.