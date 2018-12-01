Суббота, 1 Декабря 2018 года
13:44:24 МСК

Саммит Восточноафриканского сообщества отложен из-за президента Бурунди

Политика

Саммит Восточноафриканского сообщества, проходящий в городе Аруша, Танзания, был отложен, поскольку ни президент Бурунди, ни его представители не явились на встречу глав 20 государств

Бужумбура, 1 декабря 2018, 13:18 — REGNUM  Саммит 20 глав стран Восточноафриканского сообщества, который планировалось провести 30 ноября, был отложен в связи с неявкой президента Бурунди Пьера Нкурунзинза и его представителей.

По информации новостного агентства VOA Swahili, председатель совета министров стран Восточноафриканского сообщества, министр иностранных дел и по делам сотрудничества стран Восточной Африки Танзании Августино Махига сообщил, что саммит был перенесен, поскольку кворум не был обеспечен.

В интервью после отложения проведения совещания исполнительный директор восточноафриканского делового совета Питер Матуки отметил, что перенос саммита не повлияет на сектор торговли.

Данный саммит посвящен многим вопросам, в том числе обсуждению предложений по разрешению кризиса в Бурунди, которые были выработаны главным посредником бурундийского кризиса президентом Уганды Йовери Мусевени.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить