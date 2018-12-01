Представляет ли себе Варшава жизнь после «Северного потока – 2»?

Станислав Стремидловский, , 12:57 — REGNUM

Польша иногда вызывает добрую улыбку своей способностью биться даже в самой безнадежной для нее ситуации. Эту стойкость продемонстрировал на днях в очередной раз министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, которого со ссылкой на эфир Polskie Radio цитирует Укринформ. Накануне визита в Киев глава польской дипломатии заявил: «Думаю, что агрессия в Азовском море показывает, что, защищая свою промышленную инфраструктуру, Россия может прибегнуть к применению силы. В этой связи мы можем задать себе вопрос: если такую же философию Россия применила бы для защиты «Северного потока — 2», то согласно этой логике она могла бы для защиты своих интересов применить вооруженные силы или заявить о таком праве?».

Ключевыми словами здесь являются «промышленная инфраструктура» и «Северный поток — 2». Что бы ни сделала Москва, до 2019 года, когда этот газопровод — совместный проект России, Германии, Франции, Австрии и Голландии — будет введен в эксплуатацию, Варшава будет воспринимать именно в призме защиты своих в первую очередь экономических и во вторую очередь политических интересов. Даже когда в Кремле вдруг кто-нибудь чихнет, можно не сомневаться, что найдется очередной Никодем Дызма, польский политик или политолог, который заявит, что опять русские чихают на Европу и ее единство, а значит «Северный поток — 2» должен быть разрушен. Ведь Варшава сколачивала и сколачивает коалиции против этого международного газопровода с начала заявлений о его создании и кое-что ей удалось. Однако караван как шел, так и идет по графику. Разрешения получены, трубы прокладываются, завершается подготовка инфраструктуры.

Аргументация Варшавы тоже хорошо известна, нет нужды ее пересказывать. Но и сторонники кооперации с Россией тоже не лыком шиты. Система принятия решений в Европейском союзе может быть палкой о двух концах. Она очень инерционна, требует долгих и кропотливых переговоров между странами-членами ЕС, согласований союзного и национальных законодательств. Любая столица таким образом может торпедировать решение, которое ее не устраивает. Но когда соглашение вступает в силу, то точно так же любая столица в силах не дать другим его сорвать. А в случае с «Северным потоком — 2» их несколько. Прежде всего мы имеем в виду Берлин, где, как пишет в комментарии о ситуации в Керченском проливе киевская газета «Зеркало недели», не собираются отказываться от этого газопровода, который создаст для Польши две проблемы: торпедирует ее планы по созданию газового хаба «Северные ворота» и ухудшит позиции на переговорах с «Газпромом» по продлению контракта на поставки российского газа после 2022 года.

В этой ситуации Варшава не только пытается противодействовать «Северному потоку — 2», но и форсирует собственный проект — строительство в кооперации с Норвегией и Данией газопровод Baltic Pipe. На днях директора польского концерна Gaz-System Томаш Стемпень и датского Energinet Томас Эгебо подписали контракт об инвестициях в Baltic Baltic, который таким образом вступил в силу. Затраты составят более миллиарда евро, расходы стороны возьмут на себя в равной степени. По словам одного из главных лоббистов проекта, уполномоченного правительства Польши по энергетическим вопросам Петра Наимского, с этого момента можно говорить о Baltic Pipe как о «100% зрелым проекте». Более того, есть все возможности для того, что часть средств добавит Евросоюз — деньги для ЕС небольшие, зато дают основания в случае очередной критики поляков «Северного потока — 2» ссылаться на то, что Варшаве ведь тоже помогают решать ее энергетические вопросы.

Польские средства массовой информации, нечасто соглашающиеся друг с другом, дружно празднуют успех. Имеют право. Ведь не все верили в то, что Baltic Pipe, чья история длится с начала 2000-х годов, удастся тронуть с места. Однако без срыва строительства «Северного потока — 2» победа Варшавы будет пирровой. В лучшем случае, если график польско-норвежско-датского проекта будет выдержан и его введут в эксплуатацию в 2022 году, это в определенной степени укрепит позиции правительства Польши в споре с «Газпромом». Но в любом случае это нисколько не поможет Варшаве приблизиться к мечте зарабатывать в Европе на перепродаже импортируемого газа. Во-первых, вряд ли Берлин отдаст полякам рынки, которые он предназначил себе. Во-вторых, с юга поступает вторая нитка «Турецкого потока», закрывающая потребности этой части Старого континента. В-третьих, налицо ухудшающаяся на глазах ситуация на Украине с соответствующими геополитическими и экономическими последствиями.

Поэтому Варшаве нужно думать о том, как жить в условиях после «Северного потока — 2». Особенно ныне правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), сделавшей конфронтацию с Германией своей фирменной фишкой. Ведь «Северный поток — 1», строившийся и введенный в эксплуатацию с апреля 2010 года по октябрь 2012 года, пришелся на тот момент, когда в Польше правила партия «Гражданская платформа» (РО), которую PiS называет не иначе, как «пронемецкой». Так что властям РО было немного проще вернуться в диалог с Берлином и Москвой. Сомнительно, что «Праву и Справедливости» с ее текущей политикой — в случае повторного завоевания партией большинства в сейме Польши на предстоящих в 2019 году выборах — так легко забудут все наговоренное и сделанное.