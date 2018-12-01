Оппозиция ДР Конго: власти препятствуют проведению предвыборной кампании

Киншаса, , 13:36 — REGNUM Кандидат в президенты от оппозиционной коалиции «Ламука» в ДРК (Демократическая Республика Конго) Мартин Фаюлу обвинил правительство в препятствовании проведению предвыборной кампании.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Фаюлу сообщил, что кандидату от правящей партии предоставлено больше возможностей, и он может беспрепятственно посещать все провинции страны, в то время как кандидаты от оппозиционных партий лишены подобных привилегий.

Председатель избирательного штаба оппозиционной коалиции «Ламука», Пьер Лумби отметил, что Мартин Фаюлу намеревался отправиться в город Бутембо 1 декабря, а 2 декабря посетить город Бени в ДРК, однако до сих пор правительство не выдало ему разрешение на посадку своего самолета в стране.

По словам Лумби, это лишь хитрый способ, используемый правительством страны, для того чтобы избавиться от своего конкурента. «Подобные шаги неприемлемы со стороны властей и идут вразрез с национальным законодательством, в частности с законодательством избирательного процесса страны. Союз «Ламука» не потерпит подобных ухищрений,» — сказал Лумби.

Тем не менее, министр по транспорту Джосе Макила опровергнул данные заявления и подчеркнул, что в его администрацию не поступало никаких запросов от кандидатов оппозиции.

Единственный оппозиционный кандидат-женщина в президенты Мари-Жозе Ифоку призвала кандидатов поддержать ее, поскольку, как она утверждает, избирательная комиссия ДРК создает условия лишь для победы правящей партии.

Президентские выборы в ДРК назначены на 23 декабря. 22 ноября в стране началась избирательная кампания. Как отмечается, многие избиратели жалуются политикам на нехватку средств, тяжелые условия жизни, а также низкий уровень безопасности в нескольких восточных районах страны.