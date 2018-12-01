Расследование ООН выявило коррупцию в программе помощи беженцам в Уганде

Кампала, , 14:09 — REGNUM Организация Объединенных Наций в ходе проведения расследования смогла обнаружить многомиллионную коррупцию и отсутствие подотчетности в программе помощи беженцам в Уганде.

По информации новостного агентства Deutsche Welle Kiswahili, Управление служб внутреннего надзора ООН в течение 18 месяцев с июля 2016 года проводило расследование Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Уганде.

В отчете Управления служб внутреннего надзора ООН указаны завышенные платежи, случаи коррупции и мошенничества, что не только являлось нарушением законодательства, но также нанесло ущерб деятельности Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

На территории Уганды на данный момент находится более миллиона беженцев из Южного Судана, ДР Конго и других стран.

Тем не менее, Уганду благодарят за принятие стратегии «открытых дверей» для беженцев и разрешение им свободно передвигаться, получать медицинские услуги, а также выделение участка земли мигрантам, для того чтобы они смогли начать вести собственное хозяйство.