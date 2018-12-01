Лидер индийской оппозиции: денежная реформа – преступление против Индии

Нью-Дели, , 15:15 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди заявил, что денежная реформа 2016 года стала преступлением против Индии. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», деятель оппозиции сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter.

Рахул Ганди заявил, что правительство во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП) должно понести ответственность за данное преступление. Он также подчеркнул, что бывший советник премьер-министра Нарендры Моди по экономическим вопросам Арвинд Субраманьян, который недавно выступил с критикой денежной реформы 2016 года, должен был выйти в отставку в знак несогласия с политикой правительства.

Денежная реформы 2016 года, в ходе которой из обращения были изъяты купюры номиналом 500 и 1000 рупий, была направлена на борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Она стала основным пунктом экономической программы правительства «Индийской народной партии». Реформа вызвала ожесточенные споры по поводу ее успешности. По словам Арвинда Субраманьяна, изъятие 86% всех наличных денег в обращении негативно сказалось как на темпах роста ВВП и инфляции, так и на успехах в борьбе с теневой экономикой.