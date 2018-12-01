Правительство Индии направит комиссию на Андаманы после убийства американца

Нью-Дели, , 13:57 — REGNUM С 4 по 6 декабря делегация Национальной комиссии по делам зарегистрированных племен (НКЗП) посетит Андаманы, где недавно аборигены убили американского миссионера. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Председатель Национальной комиссии по делам зарегистрированных племен Нанд Кумар Сай отметил, что чересчур активные попытки забрать тело убитого американского гражданина нарушат обычный ход жизни на Северном Сентинельском острове. По мнению правительственных чиновников и экспертов-антропологов, любое вмешательство может серьезно навредить аборигенам.

Джон Аллен Чау, гражданин США, прибыл на Андаманские острова с целью обратить местное аборигенное население в христианство, однако был убит из лука 17 ноября при попытке наладить контакт с сентинельцами. Численность сентинельцев не превышает 50 человек. Аборигены враждебно относятся к чужакам, в связи с чем посещение данных островов, равно как и попытки вступить в контакт с местным населением законодательно запрещены.